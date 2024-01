Byli już w piekle i z niego wyszli. Rewelacja ME odwróciła losy, na końcu nikt się nie uśmiechał

Austria , największa rewelacja mistrzostw Europy mogła dziś być sensacyjnym półfinalistą , ale równie dobrze i spaść na piąte miejsce w grupie I, oznaczające nawet brak kwalifikacji do turnieju przedolimpijskiego. Tę szansę dostała zaś niespodziewanie Islandia, do poniedziałku mająca zerowy dorobek w drugiej części turnieju.

Austria marzyła o półfinale, celem minimum była gra o igrzyska. Islandia też dostała tę drugą szansę

Austriacy wiedzieli, że jeśli uda im wygrać z Islandią, zapewnią sobie trzecie miejsce w grupie i w piątek w Kolonii zagrają o piątą lokatę w całych mistrzostwach Europy. A gdyby jeszcze Chorwacja jakimś cudem, choć to by się jej nie opłacało , ograła wieczorem Niemcy, byliby w półfinale.

Jedno i drugie oznaczałoby zachowanie szans na grę w turnieju olimpijskim. Gdyby jednak Austriacy przegrali z Islandią, zaczynały się schody. To Wyspiarze mogli wskoczyć w końcowej tabeli przed nich - potrzebowali do tego albo jakiejkolwiek wygranej, albo też pięciobramkowej, gdyby swój mecz z Francją przegrali Węgrzy. Może to i skomplikowane, ale dla tych obu drużyn mecz miał sporą stawkę.