Bramkarz rzucił klątwę na Niemców. Mecz, który mógł się skończyć skandalem

Jeszcze dziś w południe nie było wiadomo, czy Chorwaci nie oddadzą swojego ostatniego spotkania w mistrzostwach Europy bez walki - pokonanie Niemiec mogło bowiem... nie leżeć w ich interesie. Tyle że po porażce Austrii z Islandią wyjaśniło się, że mają już pewne miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, postanowili więc gospodarzom nie odpuszczać. Mało tego, niemal rozbili ich - wygrali 30:24, a to, co zrobił bramkarz Dominik Kuzmanović, trudno ubrać w słowa. Zagrał tak niesamowicie.