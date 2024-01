Bolesna porażka, reprezentacja Polski zupełnie bezsilna. "Koszmar" się powtarza

Słyszałem głosy, że mecz z Norwegią jest najważniejszy. Dla mnie ważne jest po prostu to, by dobrze rozpocząć turniej, bo wiemy, jaka ta grupa jest wyrównana. A jeśli dobrze zaczniemy, to morale pójdzie w górę. Każdy zaczyna od zera, nie patrzę, jak daleko nam do Norwegii czy Słowenii. I tak musimy po prostu myśleć

~ mówił przed meczem Kamil Syprzak.