Bolesna porażka Polaków. Trener nie przebierał w słowach. "Jesteśmy wrogami sami dla siebie"

"Naszym problemem był atak. Za wąska gra w ataku. My musimy grać od boku do boku. Tak długo, jak mieliśmy to w głowie, wszystko było w porządku. Potem zaczęły się niewykorzystane sytuacje, kontry. W obronie przegraliśmy z jeden na jeden z Sanderem Sagosenem pięć razy, choć podkreślaliśmy, że on schodzi na zewnątrz. To niedopuszczalne. No ale tak się stało i to nas wyrzuciło z meczu. Zaczęły się pojawiać u nas stare automatyzmy" - mówił rozgoryczony Lijewski, który po spotkaniu tracił głos.