Absurd na ME, Niemcy mogą awansować bez walki. Rywalom nie opłaci się wygrać

Swój wspaniały sen na jawie mają Austriacy - absolutny Kopciuszek na wielkich salonach. Dopiero w poniedziałek znaleźli pierwszego pogromcę, ulegli mistrzom olimpijskim Francuzom 28:33 , ale wciąż pozostali z szansami na awans do strefy medalowej.

Nie wszystko zależy teraz jednak od nich, na dodatek ich ewentualny awans do strefy medalowej nie będzie leżał w interesie Chorwatów . A to właśnie ostatni rywal Niemiec, z którymi o półfinał rywalizuje Austria.

Francja już pewna swego, za jej plecami wciąż trwa walka. Niemcy mają "pole postion"

Niemcy mają pięć punktów, w środę wieczorem zmierzą się z Chorwacją , wcześniej odbędą się spotkania: Islandia - Austria (godz. 15.30) oraz Francja - Węgry (godz. 18). Gdyby Austriacy wygrali, wyprzedzą gospodarza turnieju w wirtualnej tabeli , choć łatwo też im nie będzie. Islandia nie ma już może szans na półfinał, ale liczy się w grze o miejsce w turnieju przedolimpijskim. Walczy właśnie z Austrią oraz Słowenią i Portugalią, która jest w grupie drugiej, ma cztery punkty, a we wtorek zmierzy się z najsłabszą w grupie Holandią.

Jeśli Islandia zrówna się punktami z Austrią, będzie miała lepszy bilans bezpośrednich spotkań przy takim samym dorobku punktowym. Gdyby jednak ostatecznie z czterema punktami zostali też Węgrzy, po porażce z Francją, "Wikingowie" będą potrzebowali triumfu pięcioma bramkami nad Austrią, by w maju zagrać o igrzyska.

To jednak prawdziwie sportowa rywalizacja. Jest i wariant, który może doprowadzić do skandalicznych konsekwencji.

Dwanaście drużyn powalczy w marcu o igrzyska olimpijskie. Te mistrzostwa Europy są kluczowe

Tak stanie się w sytuacji, gdy Austria wygra swój mecz, a Węgrzy przegrają z Francją. Przed starciem Niemcy - Chorwacja Austriacy wskoczą na drugie miejsce. I Niemcy będą musieli co najmniej zremisować, a może i wygrać, jeśli Austria triumfuje różnicą większą niż 10 bramek.

To wariant wybitnie niekorzystny dla Chorwatów, którzy teraz są pierwszym zespołem oczekującym na liście uczestników do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Paryżu.