Starcie gigantów odwołane, Paryż cały we łzach. Mistrz świata znalazł pogromcę

Norwegia w piątek wykonała swoje zadanie - mimo jednego słabszego momentu pod koniec pierwszej połowy, dość pewnie ograła jednak Węgry 30:22 (13:11). Aby doszło do starcia gigantów w walce o złoto, musiała do niej dołączyć jeszcze Francja. Aktualny mistrz świata, który z Dunkami nie przegrał żadnego spotkania od 2019 roku. A grają dość często, to w końcu potentaci. Przy czym Dania od co najmniej dwóch lat aspiruje do tego, by też walczyć o złoto. By nawiązać do swojej wielkości z przełomu XX i XXI wieku.

