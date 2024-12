Popis polskich bramkarek, nawet Węgrzy kręcili głowami. A wszystko skończyło się pogromem

Polska wygrała już w tym turnieju dwa spotkania, dzięki nim znalazła się w gronie 12 najlepszych drużyn w Europie. A pewnie i wśród 13 najlepszych na świecie, bo pewnie do tego grona by można dodać Brazylię. Każde zwycięstwo w drugiej części zmagań byłoby wielkim osiągnięciem drużyny Arne Senstada. Pokonanie zaś współgospodarza turnieju, Węgier - to już można nazwać gigantyczną sensacją.