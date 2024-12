Polki postraszyły wielkie rywalki. Szwedzi mówią o "obowiązku"

Reprezentantki Polski zaskoczyły, awansując do fazy zasadniczej mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Trener Arne Senstad zapowiadał, że jego podopieczne mogą pozytywnie zaskoczyć i po części miał rację. W pierwszej połowie meczu ze Szwedkami biało-czerwone nawet prowadziły, by ostatecznie wyraźnie przegrać 25:33. Po zakończeniu spotkania szwedzkie media doceniały postawę rywali, ale i podkreślały, że to starcie ich reprezentacja po prostu musiała wygrać.