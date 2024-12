Czerwona kartka dla Polki i wielka niepewność. Później już koncert. Pierwszy raz od 18 lat

Czasem trzeba czekać do samego końca, by zobaczyć zespół niemal perfekcyjny, radzący sobie z drużyną, która jest wyżej notowana. A takie spotkanie w drugiej połowie starcia z Rumunią zagrały we wtorek w Debreczynie Polki - pokonały Rumunię 29:24, choć po pierwszej połowie przegrywały 10:11. I było to wystarczające zwycięstwo, by cieszyć się z miejsca w czołowej dziesiątce kontynentu. Po raz pierwszy od 2006 roku.