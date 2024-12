Była 16. minuta meczu Polski, Rumunka nagle upadła. Cisza w hali, sędziowie ruszyli do monitora

Polska i Rumunia praktycznie nie miały już przed tym spotkaniem szans na zajęcie przynajmniej trzeciego miejsca w grupie, które pozwalało jeszcze myśleć o przenosinach do Wiednia i walkę o piąte miejsce w mistrzostwach Europy. W przypadku Polski ta możliwość odpadła wraz z niedzielną porażką z Czarnogórą, Rumunia zachowała mniej niż 1 procent szans. Musiała wygrać z Polską, a później liczyć na to, że Szwecja pokona Czarnogórę dokładnie różnicą dwóch bramek, przy bardzo niskim wyniku. W praktyce - to coś wręcz nierealnego.

