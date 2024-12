Jeszcze przed startem mistrzostw Europy można się było zastanawiać, czy Norwegia będzie w stanie zachować swój prymat na świecie, który od czasu do czasu były w stanie przerywać jedynie Francuzki. Im bliżej jest jednak końca turnieju, tym coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazywało, że znów dojdzie do finału marzeń, powtórki boju z ostatnich największych turniejów w Herning i Paryżu.

Szczególnie zaś w przypadku Norweżek mogło to trochę zaskakiwać. Straciły trzy swoje podstawowe zawodniczki, w tym dwie największe gwiazdy: Stine Oftedal (zakończyła karierę) i Norę Mørk (jest w ciąży). Dwie podpory drugiej linii, wręcz legendy szczypiorniaka. Ten turniej pokazał, że Norwegia ma ogromny potencjał, a przy braku Mørk i Oftedal, może rolę tej liderki przejąć Henny Reistad . Tak jak rok temu, co pokazała w półfinale mistrzostw świata w starciu z Danią .

13:8 dla Norwegii w meczu o finał mistrzostw Europy. I nagle ponad osiem minut przestoju

Norwegia byłą oczywiście faworytem w starciu z Węgrami, choć ten ostatni zespół też znakomicie prezentuje się w mistrzowskim turnieju. Do tej pory grał jednak przed swoją publicznością w Debreczynie, teraz węgierscy kibice ruszyli za swoimi ulubienicami do Wiednia. Ale i oni byli długo bezradni, bo Norwegia nie zostawiała żadnych złudzeń. Zupełnie bezradna była bramkarka Blanka Böde-Bíró, w 14. minucie trener Węgierek Władimir Gołowin poprosił o przerwę, jego zespół przegrywał 5:9. Dało to o tyle efekt, że trafienie najlepszej w jego drużynie Petry Simon oraz dwa Katrin Klujber spowodowały dojście do 8:10. Za chwilę było już jednak 8:13, na 8,5 minuty przed przerwą.