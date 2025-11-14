TOP 3 gole eliminacji mistrzostw świata 2026 z 13.11.25. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

TOP 3 gole eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z 13.11.25 [WIDEO]

Faza eliminacyjna nadchodzących Mistrzostw Świata w piłce nożnej wchodzi w kluczowy etap. Większość reprezentacji nie jest jeszcze pewna swojego losu, a co za tym idzie, nikt nie ma zamiaru odpuszczać. Efektem tego są między innymi widowiskowe bramki, których świadkami byliśmy już pierwszego dnia listopadowej przerwy od klubowego futbolu.