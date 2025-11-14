Partner merytoryczny: Eleven Sports
TOP 3 gole eliminacji mistrzostw świata 2026 z 13.11.25. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

TOP 3 gole eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z 13.11.25 [WIDEO]

Michał Szypulski

Michał Szypulski

Faza eliminacyjna nadchodzących Mistrzostw Świata w piłce nożnej wchodzi w kluczowy etap. Większość reprezentacji nie jest jeszcze pewna swojego losu, a co za tym idzie, nikt nie ma zamiaru odpuszczać. Efektem tego są między innymi widowiskowe bramki, których świadkami byliśmy już pierwszego dnia listopadowej przerwy od klubowego futbolu.

Powyższy materiał wideo przedstawia TOP 3 goli, które padły na boiskach w dniu 13 listopada 2025 roku.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja