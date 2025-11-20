Tak grali nasi barażowi rywale. Najciekawsze momenty Albanii w eliminacjach MŚ! [WIDEO]
W czwartek 20 listopada odbyło się losowanie meczów barażowych do zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Polacy znaleźli się w drugim koszyku, przez co nie mogli liczyć na teoretycznie najprostszych rywali w spotkaniu półfinałowym. Finalnie okazało się, że podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią, która zajęła 2. miejsce w grupie K. Oto zestawienie najciekawszych zagrań Czerwono-Czarnych z eliminacji MŚ 2026.
Albańczycy w swojej grupie musieli się mierzyć z między innymi reprezentacją Anglii, która bez zaskoczenia uciekła wszystkim w tabeli, zajmując pewne pierwsze miejsce z kompletem punktów. W takich okolicznościach prawdziwymi rywalami podopiecznych Sylvinho w walce o pozycję gwarantującą baraże okazali się Serbowie. Ich wysiłek nie wystarczył jednak, by zagrozić Albanii, gdyż Ci zapewnili sobie drugą pozycję w grupie K w przedostatniej kolejce kwalifikacji - pokonali na wyjeździe Andorę (0:1), jednocześnie wykorzystując porażkę Serbii w meczu z Anglią (0:2).
Spotkanie Polska - Albania odbędzie się 26 marca 2026 roku na terenie Biało-Czerwonych. Pięć dni później (31 marca 2026 roku) będzie miał miejsce finał baraży, który dopełni zwycięzca pojedynku Ukraina - Szwecja. Triumfator tego meczu zostanie również gospodarzem wspomnianego finału.