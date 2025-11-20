Tak grali nasi barażowi rywale. Najciekawsze momenty Albanii w eliminacjach MŚ! [WIDEO]

Albańczycy w swojej grupie musieli się mierzyć z między innymi reprezentacją Anglii, która bez zaskoczenia uciekła wszystkim w tabeli, zajmując pewne pierwsze miejsce z kompletem punktów. W takich okolicznościach prawdziwymi rywalami podopiecznych Sylvinho w walce o pozycję gwarantującą baraże okazali się Serbowie. Ich wysiłek nie wystarczył jednak, by zagrozić Albanii, gdyż Ci zapewnili sobie drugą pozycję w grupie K w przedostatniej kolejce kwalifikacji - pokonali na wyjeździe Andorę (0:1), jednocześnie wykorzystując porażkę Serbii w meczu z Anglią (0:2).