Rodri o Złotej Piłce 2025: tak uzasadnił swój wybór

Podczas konferencji prasowej największą uwagę przyciągnęła wypowiedź Rodriego, który odniósł się do tematu następcy w walce o Złotą Piłkę.

- "Jeśli chodzi o Lamine (Yamala) i Złotą Piłkę, trudno powiedzieć. Oczywiście mam swoje preferencje, co do moich kolegów z drużyny" - przyznał kapitan środka pola Manchesteru City.

Rodri ze Złotą Piłką FRANCK FIFE / AFP AFP

Rodri zwrócił też uwagę na rolę Paris Saint-Germain, które w jego ocenie zdominowało ostatni sezon. - "Trudno sobie wyobrazić, żeby zwycięzca nie pochodził z tej kadry. Bardzo się cieszę z powodu Luisa (Enrique), Fabiana i wszystkich moich kolegów z drużyny, którzy byli częścią tego sukcesu" - dodał.

„Gdybyś mnie zapytał, kogo osobiście preferuję, postawiłbym na Lamine’a lub Pedriego”

Robert Lewandowski i Lamine Yamal znaleźli się wśród nominowanych do Złotej Piłki YouTube @FCBarcelona / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jednocześnie nie wykluczył, że wyróżnienie może trafić w ręce zawodników PSG.

„Ale jeśli chodzi o zasługi sportowe i cały sezon, powiedziałbym może Ousmane’a (Dembélé) lub Vitinha”

Podsumowując, dla Hiszpana zarówno młodzi gracze z reprezentacji, jak i zawodnicy PSG mają swoje argumenty.