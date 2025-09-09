Rodri o Złotej Piłce 2025: tak uzasadnił swój wybór
Podczas konferencji prasowej Rodri - obecny posiadacz Złotej Piłki - został zapytany o to, kto może przejąć po nim prestiżową nagrodę w 2025 roku. Pomocnik Manchesteru City nie unikał odpowiedzi i wprost wyjaśnił swoje preferencje.
Podczas konferencji prasowej największą uwagę przyciągnęła wypowiedź Rodriego, który odniósł się do tematu następcy w walce o Złotą Piłkę.
- "Jeśli chodzi o Lamine (Yamala) i Złotą Piłkę, trudno powiedzieć. Oczywiście mam swoje preferencje, co do moich kolegów z drużyny" - przyznał kapitan środka pola Manchesteru City.
Rodri zwrócił też uwagę na rolę Paris Saint-Germain, które w jego ocenie zdominowało ostatni sezon. - "Trudno sobie wyobrazić, żeby zwycięzca nie pochodził z tej kadry. Bardzo się cieszę z powodu Luisa (Enrique), Fabiana i wszystkich moich kolegów z drużyny, którzy byli częścią tego sukcesu" - dodał.
„Gdybyś mnie zapytał, kogo osobiście preferuję, postawiłbym na Lamine’a lub Pedriego”
Jednocześnie nie wykluczył, że wyróżnienie może trafić w ręce zawodników PSG.
„Ale jeśli chodzi o zasługi sportowe i cały sezon, powiedziałbym może Ousmane’a (Dembélé) lub Vitinha”
Podsumowując, dla Hiszpana zarówno młodzi gracze z reprezentacji, jak i zawodnicy PSG mają swoje argumenty.