TOP 5 najlepszych goli dnia el. mś 2026 (17.11.2026). WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Emocje w meczach el. MŚ 2026. Tak padły najpiękniejsze bramki dnia [WIDEO]

Kibice piłkarscy z pewnością nie mogą narzekać na brak emocji. Poniedziałkowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 obfitowały w efektowne akcje i widowiskowe trafienia. Zobacz zestawienie najpiękniejszych goli dnia, które rozgrzały trybuny.