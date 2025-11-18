Partner merytoryczny: Eleven Sports
Emocje w meczach el. MŚ 2026. Tak padły najpiękniejsze bramki dnia [WIDEO]

Kibice piłkarscy z pewnością nie mogą narzekać na brak emocji. Poniedziałkowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 obfitowały w efektowne akcje i widowiskowe trafienia. Zobacz zestawienie najpiękniejszych goli dnia, które rozgrzały trybuny.

Wyniki spotkań:

Czarnogóra - Chorwacja 2:3 (2:1)

Czechy - Gibraltar 6:0 (5:0)

Holandia - Litwa 4:0 (1:0)

Irlandia Północna - Luksemburg 1:0 (1:0)

Malta - Polska 2:3 (1:1)

Niemcy - Słowacja 6:0 (4:0)

Pełne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.

