8 listopada, 12 dni przed mundialem, do Kataru poleci sędzia Szymon Marciniak. "Jestem bardzo spokojny i wyluzowany przed nadchodzącym mundialem. Po to lecimy tam wcześniej, niż reprezentacja, aby komisja mogła nas na żywo zobaczyć i zdecydować, który mecz będziemy sędziować" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM - sędzia piłkarski Szymon Marciniak, pytany o przygotowania do mundialu w Katarze.