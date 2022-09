AS Roma – Atalanta. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Bramki: 35. Scalvini (Höjlund)

Kartki: 23. Maehle (ABC), 47. Tolói (ABC), 55. Hateboer (ABC), 76. Demiral (ABC), 80. de Roon (ABC), 87. Koopmeiners (ABC), 90+4. Malinovskyj (ABC) 57. Mourinho (trenér) (ASR)





Posiadanie piłki: 56 % : 44 %.

Strzały na bramkę: 5:1. Strzały niecelne: 12:1. Rzuty rożne: 5:1. Spalone: 1:0. Faule: 9:19.

AS Roma: Patrício – Mancini (87. Zalewski), Smalling, Ibañez – Çelik, Cristante, Matić (67. Belotti), Spinazzola – Zaniolo, Abraham (79. Šomurodov), Lo. Pellegrini (C).

Rezerwowi: Boer, Svilar – Bove, Camara, Faticanti, Tripi, Viña, Volpato.

Trenér: José Mourinho

Atalanta BC: Musso (8. Sportiello) – Tolói (C), Demiral, Scalvini (46. Okoli) – Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle – Éderson (88. Malinovskyj), Höjlund (46. Muriel), Pasalić (74. Lookman).

Rezerwowi: Rossi – Boga, Ruggeri, Soppy.

Trenér: Gian Piero Gasperini

Sędziowie: Chiffi – Vecchi, Mastrodonato