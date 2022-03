"Każda złotówka się liczy". Jak radzi sobie Start Łódź? WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Piłkarski Start powstał w 1953 roku. Kilkukrotnie w swojej historii był na drugim poziomie rozgrywek ligowych w kraju, stając się zapleczem dla potężnych w Łodzi ŁKS i Widzewa. To tutaj rozwijali swoje umiejętności młodzi piłkarze, którzy w przyszłości trafiali do ekstraklasy, a nawet reprezentacji Polski, jak w przypadku Marcina Zająca, który sięgnął z Widzewem po dwa mistrzostwa Polski i grał w Lidze Mistrzów.



Obecna rzeczywistość jest jednak bolesna. W obiekty, które mogłyby stać się sportową perłą na mapie Łodzi, nikt nie inwestuje, ponieważ trwa spór klubu z miastem o to, kto jest właścicielem terenów. Piłkarze występują na poziomie A-Klasy, a więc siódmym poziomie rozgrywek w kraju, z trudem wiążą koniec z końcem, sekcje młodzieżowe funkcjonują tylko na zasadzie pospolitego ruszenia, a nie systemowych rozwiązań.