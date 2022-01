Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem FIFA The Best w 2021 roku. WIDEO WIDEO |

Robert Lewandowski drugi raz z rzędu zdobył nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie. W czołowej trójce obok Polaka znaleźli się Leo Messi oraz Mohamed Salah. Snajper Bayernu Monachium znalazł się również w najlepszej jedenastce roku.



Nagrodzeni podczas gali FIFA The Best:

Nagroda specjalna w futbolu kobiecym - Christine Sinclair



Najlepsza bramkarka - Christiane Endler



Najlepszy bramkarz - Edouard Mendy



Nagroda im. Ferenca Puskasa (dla strzelca najładniejszej bramki): Erik Lamela



Nagroda FIFA Fair Play - reprezentacja Danii



Najlepszy trener/trenerka w futbolu kobiecym - Emma Hayes



Najlepszy trener w futbolu męskim - Thomas Tuchel



Najlepsi kibice - fani reprezentacji Dani i Finlandii



Najlepsza jedenastka kobiet - Endler - Bronze, Renard, Bright, Eriksson - Banini, Lloyd, Bonansea - Miedema, Marta, Morgan



Najlepsza jedenastka mężczyzn - Donnarumma - Alaba, Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi



Najlepsza zawodniczka roku - Alexia Putellas



Najlepszy zawodnik roku - ROBERT LEWANDOWSKI