DO JEDNEJ BRAMKI. Eksperci o meczu Niemcy-Polska 0-4, el. ME U-21. WIDEO

Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 • Grupa B, mecz: Niemcy -Polska 0-4



Bramki:

6. Benedyczak, 13. Benedyczak, 15. Skóraś, 90+1. Kozłowski



Kartki:

83. Stiller (GER) – 40. Miszta (POL), 56. Bejger (POL), 60. Kruk (POL), 68. Gruszkowski (POL) 20. Mbom (GER)



Składy:

Niemcy:

Philipp – Mbom, Mai, Thiaw, Netz – Keitel, Stiller, Thielmann – Schade, Shuranov, Burkardt (C)



Polska:

Miszta – Gruszkowski, Bejger, Kruk, Kiwior – Bogusz, Poręba, Kamiński (C) – Zalewski, Benedyczak, Skóraś