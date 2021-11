DO JEDNEJ BRAMKI. Sieciówka. 15.11.21 WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Paweł Ciszek zaprasza na kolejne odcinki autorskiej produkcji. Nowa oprawa, nowa energia, ta sama jakość. Najgorętsze tematy, rozmowy z ekspertami i komentatorami Eleven Sports oraz Polsat Sport, a także z gośćmi specjalnymi. „Do jednej bramki” NA ŻYWO w każdy poniedziałek o godz. 12.00 w Interii oraz Polsat Box Go.



W dzisiejszym cyklu przeglądu wydarzeń z sieci Jakuba Jusińskiego m.in o:



-żartobliwych reakcjach sieci po awansie reprezentacji Polski do fazy barażowej el. MŚ 2022 oraz debiucie Matthew'u Cash'a.



Zapraszamy do oglądania!