Chelsea - Southampton 1-1 (4:3) Bramki. WIDEO (Eleven Sports)

Emocji nie brakowało też w starciu Chelsea z Southampton, choć Jan Bednarek cały mecz spędził na ławce rezerwowych.



Do przerwy Chelsea prowadziła po bramce Kaia Havertza, lecz już tuż po zmianie stron wynik wyrównał Che Adams.



W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze "The Blues". Choć "jedenastkę" zmarnował Mason Mount, to piłkarze "Świętych" pomylili się dwukrotnie, wskutek czego pożegnali się z rozgrywkami.



Chelsea FC - Southampton 1-1 (1-0), rzuty karne: 4-3.



Bramki: 1-0 Havertz (44.), 1-1 Adams (47.).



Rzuty karne:



0-1, Armstrong - gol,



1-1, Marcos Alonso - gol,



1-1, Walcott - strzał w słupek,



1-1, Mount - karny obroniony,



1-2, Long - gol,



2-2, Hudson-Odoi - gol,



2-2, Smallbone - strzał nad bramką,



3-2, Chilwell - gol,



3-3, Romeu - gol,



4-3, James - gol.