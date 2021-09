Prawda Futbolu. ,,RoKo" cytuje list otwarty Zbigniewa Bońka do Gianni Infantino po meczu Polska - Anglia. Wideo WIDEO |

"Wyrażam wielkie zdziwienie i niesmak z powodu oskarżeń, jakie wysuwają pod adresem polskich piłkarzy (zwłaszcza Kamila Glika) przedstawiciele reprezentacji Anglii. Bezpodstawne i szkalujące dobre imię reprezentantów Polski oskarżenia o rasizm są szokujące i godzą w dobry wizerunek polskiego futbolu" - to pierwsze słowa oświadczenia Zbigniewa Bońka opublikowanego w piątkowe przedpołudnie.



We fragmencie programu Romana Kołtonia, Prawda Futbolu, autor przytacza treść oświadczenia Zbigniewa Bońka wystosowany do prezydenta FIFA.



https://www.youtube.com/watch?v=9z0Sjs-psHk