Odejście Messiego z Barcelony - Dariusz Wołoski komentuje. Wideo

Odejście Messiego z Barcelony - Dariusz Wołoski komentuje.

Od dziś futbol nie będzie już taki sam. A na pewno Barcelona nie będzie taka sama. Po 20 latach, zdobyciu 672 goli w 778 meczach i 35 trofeów Leo Messi opuszcza klub, do którego przybył jako 13-latek szukając pieniędzy na kurację hormonem wzrostu.Chciał grać dalej i klub robił wszystko, żeby został. Limity finansowe wprowadzone w lidze hiszpańskiej okazały się przeszkodą nie do pokonania. Stało się coś, w co trudno uwierzyć, szczególnie kibicom Barcelony. Odchodzi piłkarz, który jest największym symbolem najlepszego okresu w historii katalońskiego klubu.