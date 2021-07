Pudło sezonu? Joshua Zirkzee zbyt długo czekał by oddać starzał do pustej bramki. (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Joshua Zirkzee wrócił do Bayernu Monachium po półrocznym wypożyczeniu.

Holenderski zawodnik został swego czasu okrzyknięty nowym Lewandowskim. Jego wejście do pierwszej drużyny Bayernu było piorunujące. W dwóch pierwszych meczach strzelał gole. Ostatnie kilka miesięcy Zirkzee spędził na wypożyczeniu w Parmie i tylko czterokrotnie pojawiał się na boisku. Teraz wrócił do Bayernu, gdzie jednak nie może liczyć na regularną grę.