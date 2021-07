Czesław Michniewicz odpowiada Interii: Nie mam wiedzy na ten temat. Wideo WIDEO |

Czy będzie jeszcze jakieś wzmocnienie w letnim oknie transferowym? Póki co nie mam wiedzy na ten temat. Wszystko zależy od naszych dalszych losów w europejskich pucharach. A jeśli chodzi o Josipa Juranovicia to nic mi nie wiadomo, aby miał nas opuścić - odpowiada dziennikarzowi Interii trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz przed rewanżowym meczem w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z norweskim Bodo/Glimt.