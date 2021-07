Marek Koźmiński dla Interii: Cezary Kulesza ucieka przed konfrontacją. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To było niegodne, że nie mogłem zaprezentować się we wtorek w siedzibie PZPN przed prezesami wojewódzkich związków piłkarskich. Cezarego Kuleszy nie było, bo on ucieka przed środowiskiem. To jest ucieczka przed konfrontacją, mój kontrkandydat ucieka przed jakąkolwiek debatą - mówi w rozmowie z Interią wiceprezes PZPN Marek Koźmiński, kandydat na prezesa PZPN. Wybory odbędą się 18 sierpnia.