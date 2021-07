Marek Koźmiński dla Interii: To było zachowanie poniżej krytyki. Nie wpuszczono mnie na salę. Wideo WIDEO |

- We wtorek byłem w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdy wybierano wiceprezesa do spraw piłkarstwa amatorskiego. Chciałem się spotkać z "baronami", żeby się im zaprezentować i porozmawiać. Ku mojemu zdziwieniu nie zostałem jednak wpuszczony na salę. Odczytuję to jako akt słabości, obawy w stosunku do mojej kandydatury, jako akt dziwny i nieelegancki oraz zachowanie poniżej krytyki. Oczywiście podtrzymuję swoją kandydaturę na prezesa PZPN - mówi w rozmowie z Interią wiceprezes PZPN Marek Koźmiński.