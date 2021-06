Marek Jóźwiak dla Interii: Dobrze, że w Legii każdy mówi to co myśli. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Dobrze, że w Legii nikt nie klepie się po plecach, tylko mówi to co myśli prosto w oczy. Być może to właśnie pomoże Legii w pierwszym meczu z norweskim Bodo i to pomoże zbudować silną drużynę. Jeśli będziemy się tylko klepać po plecach to na pewno niczego dobrego nie zbudujemy. Czesław Michniewicz ma swoje zdanie, Dariusz Mioduski swoje, a najważniejsze jest, aby Legia zagrała przynajmniej w fazie grupowej Ligi Europy. Nie wyobrażam sobie, żeby Legia odpadła już w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów - mówi w rozmowie z Interią były obrońca Legii Warszawa Marek Jóźwiak.