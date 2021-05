Jacek Jaroszewski dla Interii: Milik ma niegroźny uraz WIDEO |

Podobnie jak Paulo Sousa zgodziłem się, aby Arek pojechał do swojego zaufanego lekarza do Barcelony. Zgadzam się na to, jeśli wiem, że to jest dobry specjalista. Milik ma na tyle niegroźny uraz, że stopniowo będzie przywracany do treningu. Co z piłkarzami zaszczepionymi? Pierwszego i drugiego dnia były mniejsze objawy po przyjęciu szczepionki. Dzisiaj niemal wszyscy czują się już idealnie. Są dwa, trzy przypadki piłkarzy, którzy czują się na 80 procent - mówi w rozmowie z Interią lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.