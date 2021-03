Cafe Futbol. Dariusz Skrzypczak: Moder nie był jeszcze przygotowany do transferu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Do studia Cafe Futbol zawitał trener Brede, który jeszcze niedawno prowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała. Wraz z "Góralami" wywalczył awans do Ekstraklasy, jednak w grudniu 2020 roku pożegnał się z posadą szkoleniowca. W programie nie zabrakło ciekawych wątków z czasów jego pracy w klubie, w którym spędził ponad dwa lata. W programie połączyliśmy się także z Dariuszem Skrzypczakiem. Były trener Stali Mielec prowadził beniaminka Ekstraklasy od lipca do listopada 2020 roku. Wcześniej pełnił funkcję asystenta w sztabie szkoleniowym Dariusza Żurawia.