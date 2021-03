Prawda Futbolu. Roman Kołtoń: Czy Messi i Ronaldo powoli schodzą ze sceny? Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

„L'Equipe” to ten sam dom wydawniczy, co „France Football”. Piątkowa okładka dziennika jest jednoznaczna. „Przemują” - głosi „L'Equipe” i na tle „Złotej Piłki” eksponuje kolorowe wizerunki Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Gdzieś w tle spoglądają czarno-białe wizerunki Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Lead tekstu głosi: „Dwa młode wilki Erling Haaland (20 lat) i Kylian Mbappe (22 lata) nie spotkają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów ani Lionela Messiego, ani Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk i Portugalczyk to łącznie jedenastokrotni zwycięzcy ostatnich dwunastu edycji Ballons d'Or, a teraz pozostawiają wolne pole dla młodych pretendentów”.

