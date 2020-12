Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem roku 2020 w plebiscycie FIFA The Best WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Czuję się znakomicie. Jestem bardzo dumny, to dla mnie wielki dzień. To wielkie osiągnięcie dla mnie, jak i dla całej mojej drużyny - powiedział Robert Lewandowski. Polski piłkarz został wybranym najlepszym zawodnikiem 2020 roku w plebiscycie FIFA The Best.



Wykorzystano fragment materiału z kanału FIFATV (YouTube).