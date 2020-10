Cafe Futbol. Hajto: Milki podjął decyzję. Reprezentacja to nie instytucja charytatywna (POLSAT SPORT). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Arek Milk sam podjął decyzję. Reprezentacja to nie instytucja charytatywna. Kolega z Włoch mi powiedział: „Milik miał zerwane więzadła krzyżowe w jednej i drugiej nodze, klub na niego czekał przez 16 miesięcy. Arek nie przedłuża kontraktu, Napoli mu w końcu grozi, że nie będziesz zgłoszony do rozgrywek. W tej sytuacji musisz się liczyć z tym, że nie będziesz powoływany. Jak długo mamy mu pomagać? Reprezentacja to nie jest instytucja charytatywna – powiedział w Cafe Futbol Tomasz Hajto.