- To co wystarczyło Legii do zdobycia mistrzostwa Polski jest zdecydowanie za mało na średni rynek europejski - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Polski i były trener Legii Warszawa Andrzej Strejlau.