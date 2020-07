Marcin Animucki dla Interii o polskich zespołach w pucharach. Wideo WIDEO |

- To, że jesteśmy tak naprawdę w cyklu meczowym, bo już na przykład Legia wznawia przygotowania do nowego sezonu, może pomóc naszym drużynom. Jeżeli trafimy na zespoły, które jeszcze nie wystartowały w swoich ligach w ogóle, miały długą przerwę lub organizacyjnie zostały kompletnie rozbite, to może być to dla nas całkiem ciekawe. Jeżeli mamy wykorzystać swoją szansę, to dlaczego nie teraz - mówi w rozmowie z Interią prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.