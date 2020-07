II liga. Awantura po awansie Widzewa. Piłkarze oddali koszulki, interweniowała policja. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Widzew Łódź przegrał mecz decydujący o awansie do I pierwszej ligi, ale i tak zagra na zapleczu Ekstraklasy dzięki potknięciu rywala. Jednak styl, w jakim piłkarze wywalczyli promocję do wyższej klasy rozgrywkowej tak rozzłościł fanów, że ci wygwizdali i zwyzywali zawodników. Co gorsza, część pseudokibiców wdarła się na murawę.