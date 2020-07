Niecodzienny gol pewnego bramkarza na treningu. Czy to możliwe? Wideo WIDEO |

Bramkarz, który pokazuje swoje umiejętności na profilu The Modern-Day GK podczas treningu trafił do siatki w nietypowy sposób. Jak zapewnia - gol jest prawdziwy i nie pomógł mu w zdobyciu go nawet wiatr. Oceńcie sami.