Maciej Murawski dla Interii: Stawowy w ŁKS? Podwójnie zły ruch. Wideo

- Przyznam się, że nie zmieniałbym trenera Kazimierza Moskala na Wojciecha Stawowego. Taką zamianą skasowano trenera Moskala, a jednocześnie Stawowy postawił się w bardzo trudnej sytuacji na najbliższe lata. Co do trenera Radosława Sobolewskiego w Wiśle Płock, to uważam, że gra tego zespołu nie jest porywająca - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, obecnie ekspert Canal+Sport Maciej Murawski.