Czesław Michniewicz o kulisach Euro U-21 i problemach polskiej piłki. Wideo WIDEO |

Jeśli nie masz techniki, to wszystko wolno trwa. Jeśli wolno trwa, to przeciwnik ma dużo czasu, żeby się zabezpieczyć przed atakiem. Dlatego mamy duży problem. Polska liga niestety tak wygląda. Najwięcej bramek pada po kontratakach i stałych fragmentach gry. Nie mamy takiej drużyny, która potrafi zdominować przeciwnika, zamknąć go na 30 m i stworzyć sytuację bramkową. - mówi w rozmowie z Interią Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji młodzieżowej.