Czesław Michniewicz dla Interii: Gumny może być jak Lahm, a Moder to materiał na środkowego obrońcę. Wideo

- Robert Gumny – moim zdaniem może być bardzo dobrym defensywnym pomocnikiem. Jako „szóstka”, bo świetnie odbiera piłkę. To mógłby być przypadek taki, jak Philippa Lahma, który u Guardioli grał jako środkowy pomocnik. Robert świetnie czyta grę, jest bardzo inteligentny. Za to Jakubowi Moderowi powiedziałem na kadrze: „Jesteś świetnym materiałem, żeby zrobić z ciebie środkowego obrońcę. Masz fantastyczne wprowadzenie, prawa, lewa noga”. Trzeba popracować jeszcze nad uderzeniem piłki głową, ustawieniem się, ale on czyta grę, on wprowadza piłkę do gry – nie kopie jej, on wprowadza ją do gry - mówi w rozmowie z Interią Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji młodzieżowej.