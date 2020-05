Prezes Ryszard Niemiec dla Interii: Tego nie pamiętają nawet najstarsi górale. Wideo WIDEO |

- W całej rozciągłości podtrzymuję to, co napisałem na Twitterze. Mając do dyspozycji stosowne instrumenty decydenci Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dokonali tego, czego nawet najstarsi górale nie mogli się spodziewać. Podjęli decyzję tak dalece bez sumienia, bez elementarnego obiektywizmu, machnęli ręką na coś, co u każdego patrzącego na tę sprawę wywołuje stosunek co najmniej kontrowersyjny. Tam mają chyba jakiś nawyk do tego, żeby różne decyzje rozstrzygać przy zielonym stoliku, a nie na boisku - mówi Interii prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec. Chodzi o kontrowersyjną decyzję i awans do II ligi Motoru Lublin kosztem Hutnika Kraków.