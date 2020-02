Cios rodem z kung fu podczas meczu. Brutalne zagranie w Indonezji. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas meczu indonezyjskiego Bali United z wietnamskim Than Quang Ninh (4-1) w ramach rozgrywek będących azjatyckim odpowiednikiem Ligi Europy, zawodnik gości, Jamajczyk Fagan Andre Diego, wykazał się głupotą i za wysoko uniósł nogę w walce o piłkę. Poskutkowało to kopnięciem w głowę rywala i czerwoną kartką dla sprawcy przewinienia. A to wszystko już w trzeciej minucie spotkania.