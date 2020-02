Marek Papszun po meczu Lech - Raków 3-0. Wideo WIDEO |

- Do momentu straty bramki graliśmy tak jak chcieliśmy. Lech może i dominował, ale my robiliśmy swoją robotę. Tego, co się później stało, nie będę komentował. Mam nadzieję, że Lech tym razem nie będzie narzekał na sędziego – powiedział trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun po porażce z Lechem Poznań 0-3.