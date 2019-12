Legia Warszawa. Mateusz Wieteska: Szeroka ławka to nasz atut. Wideo WIDEO |

- Mamy bardzo szeroki skład, w poszczególnych meczach jeśli ktoś wypada z podstawowej jedenastki to rezerwowy bez utraty na jakości może go zastąpić. Dobrze układa się nam współpraca z trenerem, widać jak dobrą decyzją jest danie komuś czasu. Sztab szkoleniowy ma swój plan na to, żebyśmy grali jeszcze lepiej - mówi obrońca Legii Warszawa Mateusz Wieteska.