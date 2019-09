Reprezentacja Polski. Wojciech Szczęsny: Trzeba zdobywać punkty. Wideo WIDEO |

- Jesteśmy liderami grupy i do każdego spotkania będziemy przystępować w roli faworyta. Sztuka w tym, żeby to potwierdzić, osiągnąć dwa pozytywne wyniki i być na ostatniej prostej do mistrzostw Europy - powiedział bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. "Biało-Czerwoni" przygotowują się do meczów ze Słowenią (6.09) i Austrią (9.09) w eliminacjach Euro 2020.