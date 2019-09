Legia. Aleksandar Vuković o Sandro Kulenoviciu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Sandro jest zawodnikiem, którego chce drużyna z Ligi Mistrzów. Za to powinienem dostać naganę? Trochę się znają i coś widzą. To nie są idioci. To klub i kraj, który kilku piłkarzy wypromował - powiedział trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković o Sandro Kulenoviciu, który być może zmieni barwy klubowe.