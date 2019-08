Legia - Atromitos 0-0. Dawid Kort po meczu. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jak się uda zagrać w Lidze Europy to fajnie. Jeśli nie, to nie będzie tragedii - powiedział Dawid Kort, który jest piłkarzem Atromitosu Ateny. Polak nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Legią Warszawa. Pojedynek w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy zakończył się bezbramkowym remisem. Rewanż w środę 14 sierpnia w Atenach.

- Nie przychodzi zbyt dużo ludzi. Jest grupa, która prowadzi doping, ale jak przyjadą kibice Legii, to pewnie będą głośniejsi - stwierdził.