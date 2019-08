Legia - Atromitos 0-0. Aleksandar Vuković: Gole przyjdą. Wideo WIDEO |

- Pozytywem jest fakt, że dochodzimy do sytuacji podbramkowych. Gole przyjdą, jeśli będą okazje i to jest kwestia czasu oraz przełamania. Plusem jest też to, że nie tracimy bramek - powiedział trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković po meczu z greckim Atromitosem Ateny (0-0) w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy.