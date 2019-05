Aleksandar Vuković (Legia) przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. Wideo

- Kibice też mają swoje spojrzenie na to wszystko. Nie mnie to oceniać. Będąc zawodnikiem nie wyobrażałem sobie, żeby komukolwiek pozwolić wygrać mecz - powiedział trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković przed ostatnią kolejką Ekstraklasy.

Legioniści wciąż mają szansę, żeby obronić mistrzowski tytuł. Karty jednak rozdaje Piast Gliwice, który ma dwa punkty przewagi nad Legią. Jeśli podopieczni Waldemara Fornalika pokonają Lecha Poznań, to oni po raz pierwszy w historii zdobędą mistrzostwo Polski. Większość poznańskich fanów nie życzy sobie mistrzostwa dla Legii i chcą, by piłkarze "Kolejarza" nie przykładali się do meczu z Piastem.